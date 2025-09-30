秋も油断大敵！ 気温が高い日があったり、雨が続く日があったり、意外と高温多湿なこの季節。また、この先もっと気温が下がってくると窓を閉め切り、暖房をつけ、加湿器を使う家庭もおおいのでは？ すると、最近の気密性の高い住宅では、またカビにとってうってつけの環境となるのです。そこで、家事・掃除アドバイザーの藤原千秋さんに、かんたんにできるカビ対策を教えてもらいました。冬になる前に、しっかりカビ対策をやっ