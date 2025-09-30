東京・表参道の美容室で、女性客を店のトイレに連れ込み、わいせつな行為をしたとして、警視庁が美容師の男を逮捕しました。【写真を見る】【独自】美容室のトイレに女性客を連れ込みわいせつ行為か 「あなたにしか頼めない」美容師の男を逮捕警視庁藤井容疑者「実は僕、新規の予約、半年止めてたんです」「ご新規様を今月は10名限定にしていたんですね」客に対して“売れっ子美容師”をアピールするこの男。不同意わいせつ