株式会社伊藤園は29日、タリーズコーヒーアンバサダー・新木優子が出演する新TVCMをYouTube上で公開した。新CMは「COFFEE LOVER'S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに全２篇となっており、10月６日（月）より「あ、お店みたい…」篇、10月13日（月）より「COFFEE LOVER’S TULLY’S」篇を全国で放映する。また、９月29日には、WEB上にてメイキング＆インタビュー動画も公開となった。今回の新作TV-CMでは、「COFFEE LOVER'S（コ