ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 危険な仕事をさせられた男性→匿名で労基へ通報 横暴な工場長の末路 パワーハラスメント(パワハラ) 職場のトラブル 日刊SPA! 危険な仕事をさせられた男性→匿名で労基へ通報 横暴な工場長の末路 2025年9月26日 8時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある29歳男性は工場長から危険な仕事を命じられ、身の危険から渋った 文句を言うなら辞めろと怒鳴られて疑問を抱き、危険な指示を日々記録した 匿名で労働基準監督署へ通報した結果、工場長は事実上の左遷となったという 記事を読む おすすめ記事 自宅冷凍庫に長女の遺体「20年前に入れた」75歳女を逮捕 2025年9月25日 17時48分 田中みな実 “やりすぎ美容法”に疑問の声も…朝のルーティン動画で見せた“大量サプリメント摂取”にファン驚愕 2025年9月25日 17時50分 小川晶前橋市長のラブホ密会報道で市役所にクレーム殺到「みっともない言い訳」「辞めろ」 2025年9月25日 19時20分 【秘蔵写真で紡ぐ】竹内結子さん（享年40）「亡くなってちょうど5年」あなたの笑顔を忘れない 2025年9月26日 8時0分 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分