「ジェラート ピケ」から、今年の秋を彩るスペシャルなハロウィンコレクション【GELATO PIQUE HALLOWEEN feat.Sei Shiraishi】が登場します。ふんわり素材や黒猫モチーフ、リボンをあしらったデザインで、大人っぽさと可愛らしさを絶妙にミックス♡女優・白石聖さんが纏う新作ルームウェアは、全国の店舗とオンラインで2025年10月1日より発売。秋の夜長をもっと華やかにしてくれる特別なコレクションです。