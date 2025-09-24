大谷は6回無失点8K→ブルペンが5失点【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）思わず怒りが滲み出た。ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦にサヨナラ負けを喫した。先発の大谷翔平投手が6回無失点8奪三振の好投を見せたが、ブルペンが再び炎上。試合後の地元放送局は意気消沈。「オオタニはインクレディブルな投球をしていたのに」とため息が漏れた。大谷復帰後最長の6回