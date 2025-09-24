大谷は6回無失点8K、2勝目の権利を持って降板も…【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板。復帰後最長となる6回を投げて8奪三振5安打無失点だった。ブルペンが崩れてサヨナラ負けを喫したが、試合後に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「ファンタスティック。本当に素晴らしかった」と快投を称