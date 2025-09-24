大谷は6回無失点8K、2勝目の権利を持って降板も…

【MLB】Dバックス 5ー4 ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦で今季14度目の先発登板。復帰後最長となる6回を投げて8奪三振5安打無失点だった。ブルペンが崩れてサヨナラ負けを喫したが、試合後に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「ファンタスティック。本当に素晴らしかった」と快投を称えた。

大谷のピッチングは凄まじかった。3回に先頭打者の打球速度105.8マイル（約170.3キロ）の強烈なピッチャー返しが直撃したものの、その後は3者連続三振に打ち取った。復帰後初の6回は2人の走者を背負うも、最後は中飛に仕留め、6回91球を投げ、5安打無失点。8奪三振無四球の内容だった。

大谷の降板時点では4-0とリードしていたが、7回に登板したドレイヤーは2死一塁からマキャンに中越え2点二塁打を浴びて降板。剛腕エンリケスが登板するも、カスティーヨに2ランを被弾した。1点リードの9回はスコットがマウンド上がったが、2失点で今季10度目のセーブ失敗を喫した。

復帰後最長の6回のマウンドは、直前の打席で四球で出塁していた。ロバーツ監督は「6回に大きな負担がかかったと感じた。6回表に出塁して、息を整えているように感じた。でも、彼はよかった。彼は全てを出し尽くしてくれた。間違いなく、それは私たちが必要としていたことだ」と感銘を受けた様子。そして「6回を投げ切って満足しているし、今後も（投球回数を）増やしていきたい。ショウヘイはファンタスティックだった。今晩は本当に素晴らしかった」と労った。

また、大谷の今季レギュラーシーズンでの登板に関しては「ノー。彼は（今後）レギュラーシーズンで登板することはない。ポストシーズンになる。ブルペンもノーだ」と“最終登板”になったことを明かした。大谷は今季14先発して47イニングを投げ防御率2.87、62奪三振。9月は月間防御率0.00と本領を発揮している。（Full-Count編集部）