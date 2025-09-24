これまでこの「求められる仮説検証」シリーズでは、戦略仮説に対する「事前検証」を中心に論じてきた。新しい戦略や解決策を立案した際、その妥当性をあらかじめ点検し、実行前に必要に応じて手直ししておくことの重要性を、繰り返し強調したかったからである。従来の日本企業の戦略策定や戦略的プロジェクトの推進では、「事前検証」を軽視し、いきなり実行に移す傾向が強かった。その結果、効果が出ない施策が走り出してしまった