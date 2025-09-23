妊婦や小さな子どもがいる家族のためのイベント、「おぎゃっと21」が9月23日、徳島市のアスティとくしまで開かれています。2025年で20回目となるこのイベントは、子どもの目線を第一に考えて、家族で楽しみながら子育てを体感できる場として、はぐくみ徳島実行委員会と徳島新聞社が開きました。会場には、子どもとボランティアの学生が一緒に遊ぶことができる手作りの遊具コーナーや、木のおもちゃのコーナ}