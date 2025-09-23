『百年文通』は2021年、〈コミック百合姫〉に一年間連載され、すでに一迅社から電子書籍が出ている。また、紙媒体では大森望編『ベストSF2022』（竹書房文庫）に収録されている。刊行時に本欄でも取りあげた（https://www.webdoku.jp/newshz/maki/2022/09/20/193506.html）。こんかいの単行本は、大幅に加筆された改稿版である。物語がはじまるのは、平成30年（西暦2018年）の神戸。読者モデル（それほど売れていない）の仕