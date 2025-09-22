阿波市などで作るごみ処理組合の臨時会が9月22日に開かれ、新しいごみ処理施設の整備に向けた予算案が、全会一致で可決されました。中央広域環境施設組合は阿波市と上板町、それに板野町で組織され家庭ごみの処理を行っています。組合は2028年稼働を目指し、阿波市阿波町に新たなごみ処理施設の整備計画を進めていて、22日の組合の議会臨時会で2025年度の関連費用、5億7000万円の予算案が全会一致で可決されました。予算は、阿波市