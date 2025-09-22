この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、時めき ねね(@n7_qa3)さんの投稿です。 やっぱり持つべきものは友 恋人と別れたとき、失恋したとき…落ち込みますよね。あなたはそんなときに友達からどんな言葉をかけられたら救われますか？今回は、時めき ねねさんのツイートがXで話題になっていましたのでご紹介します。 Ⓒn7_qa3 別れたよーって言ったら、友