「マジで何言ってるかわかんないと思うんだけど、下船の準備しようと鞄に手を伸ばしたらモモンガ？ 飛び出してきた。心臓飛び出た。ここフェリーの客室よ？！？！？！」【動画】突如、現れたモモンガは棚下へーーじっと固まる様子船旅の最中に起きた思わぬハプニングが、多くの人を驚かせています。Xに投稿された動画には、客室の棚下に隠れ、じっと固まるモモンガの姿がありました。おびえた様子でこちらを見つめる光景に、乗客も