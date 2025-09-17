「料理の注文で迷ったことが一度もない」【写真】主演映画『ルール・オブ・リビング 〜“わたし”の生き方・再起動〜』ハートフルコメディ映画『ルール・オブ・リビング 〜“わたし”の生き方・再起動〜』（9月19日公開）に主演する俳優・南果歩（61）が人生で掲げるルール。それは「自分で自分の機嫌を良くする」こと。悩まず迷わず、直感に従って好きなものを「好きだ」と口にすれば人生は開いていくという。優先すべき自分の好