“真実の愛”か“欲望の金”か、究極の選択の中で人間の本性が暴かれるABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（全8話）。9月16日（火）に放送された第1話では、参加者同士の“キス”にスタジオが大盛り上がりする場面があった。©CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved ©AbemaTV,Inc.【写真】「刺激的すぎる…」美ボディK-1ラウンドガールの水着密着ショット“真実の愛”か“欲望の金”を求める男