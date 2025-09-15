9月15日は敬老の日ですが、徳島市のとくしま動物園にも長生きの動物がたくさんいます。動物たちの長生きの秘訣を取材しました。（記者）「日本一カピバラの飼育数が多いことで有名なとくしま動物園ですが、実はご長寿の動物がたくさんいるんです」「今日はその長生きの秘訣を探ります」敬老の日の15日、65歳以上の来園者は入場料が無料となった「とくしま動物園ステラプリスクールアニマルキングダム」。3連休最後の日を過ご