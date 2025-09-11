失敗から学ぶ――。この言葉を耳にする機会は多いが、実際に失敗するのは怖い。誰かに責められるのではないか、評価が下がるのではないか。自分の無力さを突きつけられるようで、つい目を背けたくなってしまう。マシュー・サイドの著書『失敗の科学』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）は、こうした人間の心理や組織文化に深く切り込みながら、失敗を学びに変える方法を明快に示している。冒頭で描かれるのは、安全性を重