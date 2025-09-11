高校サッカーの頂点を決める、全国高校サッカー選手権県大会の組み合わせ抽選会が、9月11日に徳島市で開かれました。全国高校サッカー選手権大会への出場権をかけた県大会の組み合わせ抽選会が、11日に徳島市で開かれ、「徳島市立」と「徳島商業」を除く23チームのキャプテンがくじを引いて、対戦カードが決まりました。 Aゾーンです。四連覇がかかる「徳島市立」は、準々決勝から登場する