9月7日までの1週間に、県内の指定医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は353人で、前の週より80人減ったものの、引き続き高い数字となっています。県によりますと、9月7日までの一週間に、県指定34の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は353人と、前の週より80人減ったものの、依然として高い数字となっています。1医療機関当たりの平均は10.38人で、県は独自に定めた注意喚起メッセージ「警戒」を