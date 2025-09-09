俳優オーランド・ブルームは、「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズの最新作で、自分以外の誰かがレゴラス役を演じる姿を見たくないという。「ロード・オブ・ザ・リング」3部作および「ホビット」シリーズでレゴラスを演じていたオーランドだが、ゴラム役を演じていたアンディ・サーキスが自ら監督を務めるシリーズ最新作「ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント