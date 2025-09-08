アルトナーが後場に上げ幅を拡大した。同社は８日午後２時ごろ、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の単独決算を発表した。売上高が前年同期比７．９％増の５８億７６００万円、最終利益は同１４．７％増の７億７０００万円だった。最終利益の通期計画に対する進捗率は６０％となり、業績を評価した買いが流入している。 主力の技術者派遣事業は技術者数の増加に加え、ニーズが上昇基調にあり稼働