アルトナー<2163.T>が後場に上げ幅を拡大した。同社は８日午後２時ごろ、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の単独決算を発表した。売上高が前年同期比７．９％増の５８億７６００万円、最終利益は同１４．７％増の７億７０００万円だった。最終利益の通期計画に対する進捗率は６０％となり、業績を評価した買いが流入している。



主力の技術者派遣事業は技術者数の増加に加え、ニーズが上昇基調にあり稼働率が高水準で推移。企業の賃上げ傾向や技術者不足による新卒技術者の初配属単価の向上なども相まって技術者単価も前年同期を上回った。アルトナーは同時にクリップソフト（浜松市中央区）を９月２６日に完全子会社化する予定だと発表した。



出所：MINKABU PRESS