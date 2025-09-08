菅野のシンカーをバックスクリーン右へ…球団タイ12本目の先頭打者弾【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手が7日（日本時間8日）、本拠地で行われたオリオールズ戦で菅野智之投手から2打席連続本塁打を放ち、連敗ストップに貢献した。デーブ・ロバーツ監督は「ショウヘイが先頭打者弾を放ったのは大きかった。昨日と同じく、ベンチは盛り上がっていた」と感謝した。菅野