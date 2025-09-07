パヘスは特大飛球をジャンプせずにクッション処理【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）ドジャースのアンディ・パヘス外野手の行動にSNSで賛否が集まっている。6日（日本時間7日）の敵地・オリオールズ戦。山本由伸投手がノーヒットノーランまであと1死の場面で大飛球に飛び込まず。SNSでは「緊張感や必死さが欠けてるような」「なんで飛ばなかった」とコメントが寄せられた。この日、山本は初回