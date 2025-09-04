JRT四国放送四国放送NEWS

記録的な猛暑で異変…秋ナスが「ぼけナス」になってしまう 徳島

  • 記録的な猛暑で、徳島県阿波市の秋ナスに異変が起きているという
  • 水不足の影響で外側の色が薄くなる「ぼけナス」になっているそう
  • ナスづくり10年の農家でも「正解が読めない」と頭を悩ませている
