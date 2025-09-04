8月31日までの1週間に、県内の指定医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者数は433人で、前の週よりわずかに減ったものの、引き続き高い数字となっています。県によりますと、8月25日から31日までの一週間に、県指定34の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は433人と、前の週より17人減ったものの、依然として高い数字となっています。1医療機関当たりの平均は12.74人で、県は独自に定めた注意喚起メッセ}