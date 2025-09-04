ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 習近平氏とプーチン氏、150歳まで生きる可能性について会話していた 習近平 ウラジーミル・プーチン 海外・国際ニュース CNN.co.jp 習近平氏とプーチン氏、150歳まで生きる可能性について会話していた 2025年9月4日 15時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 中国・天安門広場での軍事パレードに出席した中露朝3カ国の首脳 観覧席に向かって歩いている際の会話の一部をマイクが捉えていた 習近平氏とプーチン大統領は150歳まで生きる可能性について話していた 記事を読む おすすめ記事 レンタカー店の車が返却されず、外国人に売り捌かれ… 被害者困惑「あり得ない。残債300万円もあるのに」 2025年9月4日 6時50分 間違えて自宅解体された高身長芸人「子供を保育園に送って帰ってきたら」壁も窓も「バッチバチに」壊され→その後の対応にもガチギレ 2025年9月4日 19時22分 ファミマと江頭2:50「豚肉入りポテチ」を説明せず、イスラム教徒に食べさせた可能性が浮上 2025年9月4日 17時0分 「アインシュタイン」稲田直樹さんのインスタアカウント乗っ取りか、３２歳男を再逮捕 2025年9月5日 10時0分 やす子に“賞味期限切れ説”…1年前「24時間マラソン」で意図せずスターになるもTV業界の評判ダダ下がり 2025年9月5日 10時55分