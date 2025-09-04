株式会社アダストリアが展開するLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は４日、俳優の〓石あかりを新アンバサダーに起用したブランドムービーを、公式YouTubeチャンネル及び特設サイト上で公開した。今回の動画のテーマは「着、努、愛、楽。」。４つの漢字はそれぞれ「きがえる」「がんばる」「あいする」「たのしむ」といった毎日を構成するシーンを意味しており、ローリーズファームが日々の様々な場面において「なりたいわたし」に