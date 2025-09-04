眄个△り、「ローリーズファーム」アンバサダーに就任
株式会社アダストリアが展開するLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は４日、俳優の眄个△りを新アンバサダーに起用したブランドムービーを、公式YouTubeチャンネル及び特設サイト上で公開した。
今回の動画のテーマは「着、努、愛、楽。」。４つの漢字はそれぞれ「きがえる」「がんばる」「あいする」「たのしむ」といった毎日を構成するシーンを意味しており、ローリーズファームが日々の様々な場面において「なりたいわたし」に寄り添ったスタイルを提供していくことを表現している。
そこで、新アンバサダーとして、等身大でナチュラルな演技が魅力で、幅広い世代の方から支持を集める眄个魑用。４つのシチュエーションで「なりたいわたし」を後押しする服を身に着けることによるワクワク感や、ときめきを表現するなど、熱演を見せている。
そして、このたび同日より、撮影の様子をおさめたメイキング動画とインタビュー動画もローリーズファーム公式YouTubeチャンネルで公開に。
インタビュー動画では、撮影の感想のほか、眄个忘４萃イ辰討い襪海箸篁纏・プライベートでの今後の目標、今年楽しみたい“○○の秋”についても語っているので、こちらもぜひチェックを！
