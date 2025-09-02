モンテディオ山形のホームゲームを盛り上げようと、学生らが自分たちが考えたイベントや応援に込める想いを発表しました。 【写真を見る】モンテディオ山形のホームゲームを盛り上げる！ 大学生や高校生がアイデアを出し合う子どもたちの声援で彩るスタジアムを！ 「今年のプロデュースデーのタイトルは『ＯＶＥＲ ＴＨＥ ＲＡＩＮＢＯＷみらいへのかけはし』です！」 モンテディオ山