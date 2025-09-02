ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > アメリカで「尻嗅ぎ犯」がまたも御用…拘束を解かれてからわずか11日… 社会問題 迷惑行為 アメリカ 海外・国際ニュース NEWSポストセブン アメリカで「尻嗅ぎ犯」がまたも御用…拘束を解かれてからわずか11日後に 2025年9月2日 11時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アメリカで連続「尻嗅ぎ犯」（butt sniffer）として悪名高い38歳男 8月20日、面識のない女性のお尻のにおいを嗅いだとして逮捕された 7月にも「尻嗅ぎ」行為で逮捕され、8月9日に身柄の拘束を解かれたばかりだ 記事を読む おすすめ記事 「24時間テレビ」、横山裕の壮絶な生い立ちに涙も...「義父」に疑問の声 「病気の妻と幼い子供置いて何してた」 2025年9月1日 17時15分 《写真多数》北島康介（42）が“小芝風花似”ホステスと衝撃不倫！「ちょ〜気持ちいい関係ですか？」記者の直撃に“まさかの答え”が… 2025年9月1日 11時0分 渡邊渚さんが綴る“からっぽの夏休み”「SNSや世間のゴタゴタも全部がバカらしくなった」 2025年9月2日 7時15分 「高貴な方にしか使えない」悠仁さま NHK特番で判明した高校同級生に語られていた「ジョークの内容」に驚きの声 2025年9月1日 16時5分 「ダウンタウンチャンネル」が11月1日にスタート…スタッフが驚愕した「裸の王様」だった松本人志の「変容ぶり」 2025年9月2日 6時0分