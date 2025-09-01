初号機の納入を開始ガルフストリーム・エアロスペースは2025年8月27日、同社の新型ビジネスジェット「G800」の初号機を顧客に納入したと発表しました。【画像】ご、豪華だ…これが、G800の機内ですG800は、同年4月16日に米連邦航空局（FAA）および欧州連合航空安全局（EASA）の認証を取得。認証試験では、マッハ0.85の巡航速度で8200海里（1万5186km）の航続距離を記録しました。同社はこの性能について、「世界最長の航続距離