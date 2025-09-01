愛知県刈谷市に本社がある金属加工メーカー「テルミック」が挑戦しているのは“自分フィギュア”。72台のカメラで3秒スキャンし、1000万色対応の3Dプリンターで忠実に再現します。家族の思い出や趣味の小道具までリアルに形に残せる、新たなモノづくりが注目を集めています。 ■72台のカメラで3秒スキャン…忠実に再現“自分フィギュア” 自動車や産業用機械などの部品加工を行っている「テルミッ