4回途中10安打7失点で7敗目、拙守に足を引っ張られる「これも野球」【MLB】ジャイアンツ 13ー2 オリオールズ（日本時間1日・サンフランシスコ）オリオールズの菅野智之投手は8月31日（日本時間9月1日）、敵地・ジャイアンツ戦で4回途中10安打7失点。今季7敗目（10勝）を喫した。味方の拙守に足を引っ張られたが、「助けてもらう時もあれば、今日はなんとか踏ん張ってカバーしたかったですけど。これも野球だなと思っています。こ