9月1日から2学期が始まるのを前に、大分市のプールには多くの子どもたちが訪れ、夏休みの最終日を満喫していました。 大分市の日吉原レジャープールには朝から多くの子どもたちが訪れ、流れるプールやウォータースライダーを楽しんでいました。大分市立の小中学校は今年から夏休みが8月31日まで延長。夏休みの最終日の子どもたちは新学期を前に、残り少ない夏を満喫していました。 訪