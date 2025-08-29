Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï9·î3Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë»²²Ã¡£¤À¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍó¤Ë°ìÉôÃí¼á¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÂè1¼¡ÂÎÀ©¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿±©ÅÄ·û»Ê¥³¡¼¥Á¤¬5Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Î¤ß»²²Ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£±©ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Î¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²óÅÓÃæ¹çÎ®¡¦ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»³ËÜ¾»Ë®