U-22ÆüËÜÂåÉ½¡¦±©ÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÏU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ç°ì»þÉÔºß¤â¡ÄÂç´ä´ÆÆÄ¤Ï±ÛÃÒ¥³¡¼¥Á¤Ë´üÂÔ¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¡×
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï9·î3Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë»²²Ã¡£¤À¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍó¤Ë°ìÉôÃí¼á¤¬¤¢¤ê¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÂè1¼¡ÂÎÀ©¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¿±©ÅÄ·û»Ê¥³¡¼¥Á¤¬5Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Î¤ß»²²Ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±©ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Î¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²óÅÓÃæ¹çÎ®¡¦ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Âè2¼¡Âç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î·ÀÌó»þÅÀ¤Ç¡¢¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²óU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±©ÅÄ¥³¡¼¥ÁÉÔºß¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÂè1¼¡ÂÎÀ©¤«¤éÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¿±ÛÃÒ¼¢Ç·»á(30)¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ì»þÅª¤Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤Ïº£Ç¯JFA A¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢±©ÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£²ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±ÛÃÒ»á¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö±ÛÃÒ¥³¡¼¥Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÍê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡»³ËÜND¤â¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¤È¤¤«¤é°ì½ï¤ËÂç´ä´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤«¤Ê¤ê¥³¡¼¥Á´ó¤ê¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»äÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¡ÖµÕ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤µ¤é¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤Èº£²ó¤Î»ö¾Ý¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡±©ÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Î¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²óÅÓÃæ¹çÎ®¡¦ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Âè2¼¡Âç´ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î·ÀÌó»þÅÀ¤Ç¡¢¹Ö½¬²ñ¤ò¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²óU23¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç´ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢±©ÅÄ¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£²ó¤Î¤³¤¦¤¤¤¦³èÆ°¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±ÛÃÒ»á¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö±ÛÃÒ¥³¡¼¥Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÍê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡»³ËÜND¤â¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¤È¤¤«¤é°ì½ï¤ËÂç´ä´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤«¤Ê¤ê¥³¡¼¥Á´ó¤ê¤Î»Å»ö¤â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»äÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¡ÖµÕ¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤µ¤é¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤Èº£²ó¤Î»ö¾Ý¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)