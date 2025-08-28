1日の疲れを癒やすためについ行っている習慣が、知らず知らずのうちに体を冷やしてしまっているかもしれません。今回は、冷え性外来・血管外科専門医の林 忍先が、夜の生活習慣の冷えとり効果を〇、△、×の3評価でジャッジ。40代からの大人世代におすすめの正しい習慣を取り入れて、冷え体質を改善しましょう。「晩酌は冷えたビールで乾杯」の冷えとり効果は？判定は…×！「飲むなら常温で。おすすめは赤ワイン」。【写真】コ