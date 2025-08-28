毎日のコーディネート決め、食事づくり、ついダラダラとスマホを見てしまうなど、生活のなかで生じる「地味にムダな時間」の数々。「ちょっとした工夫で、時間のムダづかいを防げるようになった」と話す文筆家の朝倉真弓さん（50代）が、普段から実践している4つの時短術についてつづります。地味にムダな時間の原因になっているものは？なぜか妙に手間がかかり、あっという間に自分の時間がなくなるあんなことやこんなこと。地味