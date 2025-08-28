記録的な猛暑と雨不足の影響で、コメなどの作物に被害が広がる中、大分県で豆腐や納豆、醤油などに加工される大豆の栽培が深刻な打撃を受けています。 【写真を見る】記録的猛暑と雨不足で大豆に深刻な影響収穫量半減のおそれ 宇佐市の蜷木営農では、およそ22ヘクタールの畑で大豆を育てています。例年であれば青々と葉が茂る時期ですが、今年は連日の暑さと水不足のため、今年は葉が枯れたり、まばらになったりと生育不