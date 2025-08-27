中部電力ミライズ株式会社は、９月の防災月間に向けて、全国47都道府県の男女1,200名を対象に「防災」に関する調査を実施。このたび、その調査結果を発表しました。独特な気候や地形の影響で、「災害大国」とまで呼ばれる日本。今年は特に、異常気象が原因とされる例年より早い梅雨明けや、トカラ列島群発地震の発生、さらに大規模災害が起こるとの“予言”などにより、これまで以上に不安を感じ危機感を強めた人もいることでしょ