大分県防災会議が県庁で開かれ、医療救護活動や避難所での被災者支援強化などを盛り込んだ県地域防災計画の修正案が決定されました。 【写真を見る】災害時の医療救護活動や被災者支援の強化へ大分県地域防災計画の修正案決定 27日の会議には、県や国の関係機関や民間企業の代表者などおよそ60人が参加し、県地域防災計画の修正案について意見を交わしました。 修正案では災害が発生した際、県庁内に保健医療福祉調整本部を新