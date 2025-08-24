淡いピンク色が特徴の「オーロラソース」。野菜や肉、魚介類などさまざまな食材と相性が良いので、作り方を覚えておくと便利ですよ。この記事では、オーロラソースの特徴や、黄金比で作る簡単ソース、オーロラソースの活用レシピを全7選ご紹介します。■今さら聞けない！ オーロラソースって何？オーロラソースは、もともとフランス料理で用いられるソースで、ベシャメルソースにトマトやバターを混ぜたものが原型とされています。