ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」のサウンドバー人気モデル「BAR500MK2」、「BAR300MK2」が最新のファームウェアONE OS 3.0にアップグレードし、DTS音声コーデックとDTS Virtual:Xに対応したことを発表した。これにより、従来のDolby Atmos対応に加え、DTS:XをはじめとするDTSの