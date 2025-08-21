JBL人気サウンドバーがさらに進化 ！「BAR500MK2」と「BAR300MK2」、DTS:X対応でさらなる没入体験へ
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー7年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」のサウンドバー人気モデル「BAR500MK2」、「BAR300MK2」が最新のファームウェアONE OS 3.0にアップグレードし、DTS音声コーデックとDTS Virtual:Xに対応したことを発表した。
これにより、従来のDolby Atmos対応に加え、DTS:XをはじめとするDTSのすべての音声コーデックに対応。より広範な立体音響フォーマットに対応し、さらに旧作などのステレオ音声でも最新の映画館さながらの没入体験を自宅で楽しめる。
またこれを記念し、前述の新機能を追加した「BAR500MK2」または「BAR300MK2」が当たるXでのモニタープレゼントキャンペーンも実施する。
〇アップデート概要
対象機種：JBL BAR500MK2, JBL BAR300MK2
対応ファームウェアバージョン：ONE OS 3.0（V25.26.53.82.00）
アップデート内容：DTS:XをはじめとするDTSの音声コーデックに対応
対応コーデック：DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS 96/24, DTS）、DTS Virtual:Xに対応
提供方法：ネットワーク経由のOTA自動アップデート、またはJBL「ONE」アプリより実行
＜JBL BAR 500MK2＞
＜JBL BAR 300MK2＞
■Xキャンペーン概要
最新のファームウェアアップデートにより、新機能が追加となった「BAR500MK2」、「BAR300MK2」のどちらかが当たるXキャンペーンを実施する。映画館さながらの没入体験を自宅で楽しめるチャンス！
タイトル：JBL人気サウンドバーが2名様に当たる！モニタープレゼントキャンペーン
期間：2025年8月20日（水）〜8月26日（火）23:59
応募方法：
1. JBL X公式アカウント（@JBL_JAPAN）をフォロー
2. 本キャンペーン投稿をリポスト
応募条件：製品受け取り後一ヶ月以内にSNS上でレビュー投稿、その内容をDMにてご報告いただける方
景品：BAR 500MK2もしくはBAR 300MK2とJBLロゴクッションのセットを各1名様
JBL ロゴクッション
※各商標
・Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、“AAC”ロゴ及びおよびダブルD記号は、アメリカ合衆国またはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標。
・HDMIは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標。
・DTS:XおよびDTS:Xロゴは、アメリカ合衆国またはその他の国におけるDTS社の商標または登録商標。
・その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属する。
※1 全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2025」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を7年連続で獲得した。
■「JBL BAR 500MK2」
■「JBL BAR 500MK2」
