絶大な人気を誇る国民的ヒーロー「アンパンマン」。その作者ゆかりの地である高知県の商店街から、アンパンマンの石像が盗まれていたことが分かりました。石像があったのは、高知市中心部の商店街にある呉服店の目の前。店主によると、18日午後3時前には石像があることを確認していましたが、店を離れた約30分の間に消えていたといいます。この石像を所有する呉服店店主の湯山眞理さんは「ないと気づいたときはびっくり。すごく腹