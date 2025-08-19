東京ディズニーリゾート®に登場するキャラクターたちの素敵な装いを集めた初めてのムック『東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション』が7月15日に講談社より発売され、話題となっている。 【画像】東京ディズニーリゾート®のキャラクターたちの衣装ムック本 『東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコ