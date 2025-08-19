大分県の日出生台演習場で行われていた陸上自衛隊の訓練中に玖珠駐屯地の20代の隊員2人が死亡。当時周辺で落雷が確認され、死因との関係を調べる方針です。 【写真を見る】陸自訓練中に隊員2人が死亡落雷との関連調査へ大分・日出生台演習場 死亡が確認されたのは玖珠駐屯地の西部方面戦車隊に所属する20代の3等陸曹2人です。 陸上自衛隊によりますと、2人は日出生台演習場で17日2人1組になって行う「潜入訓練」に参加して