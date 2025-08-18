アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「赤辛カツ丼」と「カレーカツ丼」を2025年8月18日(月)より期間限定で販売を開始する。■旨辛スープのカツ丼を2種類に！ひき肉とニラ、ラー油と唐辛子をトッピングした「赤辛カツ丼」と、そこにかつやのカレーを合わせた、いつもとは一味違う装いの「カレーカツ丼」は、残暑厳しい